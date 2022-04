Equinor har funnet titalls millioner fat

Equinor har gjort et funn på Kveikje-letebrønnen i produksjonslisens 293B.

Det foreløpige estimatet av utvinnbare ressurser i Kveikje Main, som var det primære målet for letebrønnen, er på 28-48 millioner fat oljeekvivalenter brutto, som er over forventningene før boringen, ifølge partner Longboat.

«Funnet har utmerket reservoarkvalitet og ligger nær eksisterende infrastruktur som tillater en enkel utvikling gjennom flere eksportalternativer», skriver selskapet.

I sekundærmålene «Rokke and N'Roll» er det støtt på sand med indikasjoner på hydrokarboner, men hvor det er behov for ytterligere analyse for å bestemme potensial, opplyses det.

Equinor har en eierandel på 51 prosent i produksjonslisens 293B, DNO har en andel på 29 prosent, mens Inpex Idemitsu og Longboat har 10 prosent hver.

TDN Direkt