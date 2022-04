Sentralbankene i flere store land, blant andre USA, strammer nå raskt inn for å kjøle ned den høye inflasjonen. Det kan føre til at etterspørselen etter olje synker.

I tillegg fører planen om å frigjøre olje fra den amerikanske reservene til at tilbudet øker kraftig. International Energy Agency planlegger ifølge Marketwatch å frigjøre 120 millioner fat, mens president

Joe Biden i forrige uke sa at det skulle frigjøres 1 million fat pr. dag – totalt 180 millioner fat.

Kontrakter for Brent-olje til levering i juni falt 5,2 prosent til 101,07 dollar per fat, mens prisen på amerikansk lettolje for levering i mai falt 5,6 prosent til 96,23 dollar.

NTB / Fa