Fredag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem forslag til nytt skattesystem for olje- og gassnæringen, rapporterer DN og E24.

Ordinær overskuddsskatt på 22 prosent, tilsvarende den skattesatsen andre næringer betaler, blir videreført, skriver Finansdepartementet i en melding fredag.

Det foreslås ingen substansielle endringer i de midlertidige petroleumsskattereglene som Stortinget vedtok i juni 2020 i forbindelse med at pandemien og oljeprisfallet ga økt usikkerhet om utviklingen fremover. Reglene har økt selskapenes muligheter til å gjennomføre planlagte prosjekter på norsk sokkel. Samtidig er olje- og gassprisene nå på et mye høyere nivå enn da reglene ble vedtatt. I dagens situasjon er det ikke lenger behov for særlige gunstige skatteregler på sokkelen, men regjeringen er likevel opptatt av at skattereglene for næringen skal være forutsigbare, heter det.

Regjeringens forslag innebærer at selskapene skal få trekke fra investeringskostnadene sine med en gang de oppstår, i stedet for over en periode på seks år. Til gjengjeld faller også den såkalte friinntekten bort, et spesielt fradrag som var ment å kompensere for den lange avskrivningsperioden. Dessuten forsvinner leterefusjonsordningen, som sørget for at selskaper som gikk med underskudd fikk nyte godt av skatteverdien av letekostnadene sine umiddelbart, i stedet for å vente til de fikk inntekter.

Det nye systemet er i hovedsak likt forslaget som Solberg-regjeringen la frem før valget i fjor om en kontantstrømskatt. Med det nye systemet vil olje- og gassbransjen få skrive av alle utgiftene sine på skatten umiddelbart, mens de får noe høyere skatter over tid, noterer E24.

Den største endringen Støre-regjeringen gjør i forrige regjerings forslag skal, ifølge Vedum, styrke mindre aktører på sokkelen, ved å la dem pantsette sine skattekrav.

Forslaget til omlegging av særskatten til en kontantstrømskatt vil redusere provenyet de første årene, men øke provenyet på lengre sikt. Provenyreduksjonen i 2022 anslås til om lag 45 milliarder kroner påløpt og 23 milliarder kroner bokført. Etter hvert vil skatteinntektene øke som følge av at avskrivninger, friinntekt og rentefradrag i særskattegrunnlaget faller bort. Provenyøkningen over tid anslås til om lag 7 milliarder kroner, målt som nåverdi, knyttet til investeringer som foretas i 2022.

(TDN Direkt)