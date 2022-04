Økokrim åpnet i 2021 etterforskning med anklager om korrupsjon knyttet til PetroNors administrerende direktør og hans forretningspartner, som sammen eier aksjer i PetroNor gjennom deres holdingselskaper.

PetroNor har nå mottatt melding fra Økokrim om at selskapets styreleder Eyas Alhomouz, som er en amerikansk statsborger, har blitt gitt status som mistenkt i de pågående undersøkelsene og at det amerikanske justisdepartementet har åpnet en etterforskning basert på disse påstandene, basert på informasjon fra Økokrim, går det frem av en børsmelding mandag.

Det er ingen ytterligere oppdatering i forhold til etterforskning mot tidligere administrerende direktør og hans forretningspartner. Som tidligere meddelt er det ikke tatt ut tiltale mot PetroNor eller noen av konsernselskapene.

Selskapet har fjernet personene Økokrim siktet i desember fra sin virksomhet, engasjert uavhengig juridisk rådgivning, satt i gang en uavhengig faktainnsamlingsprosess, satt ned et eget styreunderutvalg som skal støtte styret i saken, sikre videre implementering av et effektivt anti-korrupsjons- og etterlevelsesprogram, samt andre avhjelpende tiltak som er relevante for situasjonen, heter det.

(TDN Direkt)