Produksjonsstart for Aker BP

Operatør Aker BP og partner Pandion har startet produksjon fra Hod B-plattformen i den sørlige delen av Nordsjøen, går det frem av en melding fra selskapet mandag.

Hod B er en normalt ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Valhall feltsenter. Produksjonen fra Hod-feltet vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land. Aker BP og partner Pandion Energy forventer at Hod skal produsere 40 millioner fat olje, heter det i meldingen.

– Produksjonsoppstart på Hod B knappe to år etter byggestart er en fantastisk nyhet. Dette er et veldig godt eksempel på at skatteendringene et bredt flertall på Stortinget vedtok da industrien ble lammet av pandemi og kraftig oljeprisfall, har virket etter hensikten, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

