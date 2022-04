Nytt Equinor-funn – DNO er med

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 293 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-8 S. Brønnen er boret om lag 15 kilometer vest for Fram-feltet i Nordsjøen og 140 kilometer nordvest for Bergen. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er 4-8 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 25-50 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Oljedirektoratet, Equinor og DNO i meldinger mandag.

Feltpartner Longboat Energy meldte om funnet 5. april. 25-50 millioner fat oljeekvivalenter er ifølge DNO i overkant av estimater i forkant av boringen.

Brønn 35/10-8 S traff på en gasskolonne på 3 meter i sandstein med god reservoarkvalitet tilhørende Hordalandsgruppen. I Balder-formasjonen traff brønnen på en oljekolonne på 23 meter der 19 meter er i sandsteiner med god reservoarkvalitet. Ingen gass/olje- og olje/vann-kontakt ble truffet på, men det antas at de påtrufne petroleumsansamlinger i Balder-formasjonen og Hordalandsgruppen er i trykkommunikasjon.

Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil utrede utbyggingsløsninger inn mot eksisterende infrastruktur.

– Det er svært gledelig med nok et funn som vi anser som kommersielt i dette området. I likhet med de andre funnene i området, vil vi vurdere å knytte dette til Troll B- eller C-plattformen. Ved å bruke eksisterende infrastruktur, kan vi utvinne disse volumene til en lav kost og med lave utslipp, sier Lill H. Brusdal, direktør for Troll-feltet i Equinor.

I tillegg traff brønn 35/10-8 S på en 3 meter tykk sandstein i Lista-formasjonen med indikasjon på olje, og spor av petroleum i sandstein i Jorsalfareformasjonen.

Equinor er operatør på utvinningstillatelsen med 51 prosent eierandel. I tillegg er DNO, Inpex og Longboat rettighetshavere med eierandel på henholdsvis 29, 10 og 10 prosent.

