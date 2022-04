Oljeprisene stiger tirsdag morgen, blant annet etter at bekymringene for smitteoppblomstringen i Kina har avtatt.

Brentoljen stiger 3 prosent til 101,45 dollar pr. fat, og WTI-oljen er opp tilsvarende til 97,16 dollar pr. fat. Da Oslo Børs stengte i går kostet et fat 98,75 dollar.

Mer enn 7.000 boliger i Shanghai ble klassifisert som områder med lavere risiko av myndighetene mandag, etter å ikke ha rapport om smittetilfeller på 14 dager, ifølge Reuters. Enkelte innbyggere fikk dermed gå ut av hjemmene sine for første gang på mer enn to uker tirsdag.

– Dette lettet noe av det nedadgående presset i oljemarkedet rundt bekymringer knyttet til kinesisk oljeetterspørsel, sier Vandana Hari.

Are Haram, redaksjonssjef nyhet i Finansavisen, forklarer hva som skjer i obgliasjonsmarkedet med lange og korte renter akkurat nå.

OPEC-advarsel

OPEC har også advart om at sanksjoner mot Russland kan skape et av de verste oljeforsyningssjokkene noensinne og rundt 7 millioner fat pr. dag med russisk olje kan gå tapt på grunn av sanksjoner eller frivillig boikott, ifølge TDN Direkt.

De sier også at det vil være umulig å erstatte disse volumene.

– Oljemarkedet er fortsatt sårbart for et stort sjokk dersom russisk olje blir sanksjonert, og den risikoen forblir på bordet, sier Edward Moya, senior markedsanalytiker hos OANDA.

Nordea Markes mener Pryme er verdt fem ganger så mye som dagens kurs tilsier.

Kadri Simson sa at OPEC kunne bruke sin eksisterende reservekapasitet til å hjelpe i krisen. Mohammad Barkindo svarte at markedene svaier på grunn av politiske faktorer snarere enn tilbud og etterspørsel, og at det dermed er lite for gruppen å gjøre.

– Disse krisene har forverret seg og dannet et svært volatilt marked. Jeg må imidlertid påpeke at dette ikke er fundamentale faktorer, og er dermed helt utenfor vår kontroll i OPEC, sa generalsekretæren.

Amerikanske oljelagertall fra API klokken 22.30 norsk tid tirsdag. En foreløpig Reuters-undersøkelse viste at amerikanske råoljelagre sannsynligvis økte med 1,4 millioner fat i uken til 8. april etter å ha falt i tre påfølgende uker.