IEA spår lavere oljeetterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) senker sin 2022-prognose for verdens oljeetterspørsel til 99,37 millioner fat pr. dag, går det frem av april-rapporten sluppet onsdag.

Den tidligere prognosen lød på 99,63 millioner fat pr. dag.

Til sammenligning ser OPEC en global oljeetterspørsel på 100,50 millioner fat pr. dag i 2022, ifølge sin april-rapport sluppet tirsdag. Det var ned 0,4 millioner fat pr. dag fra mars-rapporten.

Videre ser IEA for seg «call on OPEC+» – altså OPEC+-produksjonen som må til for å balansere oljemarkedet – pluss lagerendringer på 29,5 millioner fat pr. dag i 2022. Dette er justert ned fra et tidligere estimat på 29,7 millioner fat.

Oljeproduksjonen i land utenfor OPEC+ (non-OPEC+) estimeres av byrået nå til 64,47 millioner fat pr. dag i 2022, 50.000 fat ned fra forrige rapport.