Marginalt svakere fra DNO

DNO produserte mindre olje i først kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt produserte selskapet 106.465 fat oljeekvivalenter om dagen i Kurdistan i Irak i første kvartal i år, mot 107.472 fat pr. dag i samme periode i fjor. I Nordsjøen produserte DNO 12.700 fat om dagen.

Oljeselskapet mottok 207 millioner dollar i betalinger i kvartalet fra de regionale selvstyremyndighetene i Kurdistan (KRG), hvorav 161 millioner dollar var for oljeleveranser fra Tawke-lisensen fra oktober, november og desember 2021.

Håver inn

Analytikerne i Pareto Securities skriver i en oppdatering at betalingene gjør dem trygge på at DNO vil høste god kontantstrøm i år. De mener at over 40 prosent av selskapsverdien vil genereres ved en oljepris over 110 dollar fatet.

13,8 millioner dollar var override-betalinger tilsvarende 3 prosent av bruttoomsetning ved Tawke-lisensen for oktober og november. Videre inkluderte betalingene 32 millioner dollar fra utestående fordringer fra 2019 og 2020.



DNO betalte videre skatt i Norge på 12,6 millioner dollar, etter at et skattemessig underskudd for 2021 endte lavere enn det beregnede grunnlaget for skatterefusjon mottatt i andre halvår 2021.