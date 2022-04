Overraskende fall i oljelagrene

De amerikanske råoljelagrene var ned 8 millioner fat i forrige uke til 413,7 millioner fat, ifølge statistikk fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være opp 2,5 millioner fat, ifølge Trading Economics.

– De ukentlige EIA-tallene var konstruktive, råoljelagrene falt med 8 millioner fat i løpet av den siste uken, det er den største ukentlige nedgangen i råoljelagre siden januar 2021, sier ING analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao, ifølge Platts.

Analytikerne sier videre at fundamentale forhold i markedet fortsetter å være positive for oljeprisene ettersom en rekke EU-nasjoner fortsetter å signalisere fullstendig slutt på Russisk energiimport.

Platts noterer at selv om det er usannsynlig at EU-landene vil kunngjøre et direkte forbud mot russisk olje og gass, har tyske tjenestemenn sagt at de har til hensikt å fase ut russisk oljeimport innen utgangen av dette året.

– Gitt de strukturelle endringene vi ser i det globale oljemarkedet når det gjelder russisk forsyning, sammen med den forventede veksten i amerikansk råoljeproduksjon, forventer vi at USA blir en enda større nettoeksportør av olje og oljeprodukter i månedene og årene fremover, sier ANZ-analytikerne.

TDN Direkt