Utenriksminister Annalena Baerbock har sagt at Tyskland innen utgangen av året vil kutte all import av olje fra Russland, og at gass deretter står for tur. Lindner er uenig.

– Vi må være tålmodige, sier han og understreker overfor BBC at det vil ta tid før Tyskland kan klare seg uten russisk olje og gass.

Rundt 25 prosent av Tysklands oljeimport og 40 prosent av gassimporten kommer i dag fra Russland, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kritisert landet for å være med på å finansiere russernes krigføring med «blodpenger».

Russland tjener nærmere 9 milliarder kroner daglig på å eksportere olje og gass, en stor del av inntektene kommer fra europeiske land.

Dersom Tyskland over natten skulle ha kutte importen, vil det få dramatiske følger og føre til full stans for deler av tysk industri, advarer Lindner.

Tyske økonomer er enige og konkluderte denne uka med at en slik stans vil føre til dyp resesjon.

Kollisjonskurs

Lindner leder Fridemokratene og er tilsynelatende på kollisjonskurs med utenriksminister Annalena Baerbock fra De grønne. Hun lovet nylig at utfasingen skal gå raskt.

– Tyskland vil halvere oljeimporten til sommeren og være på null innen utgangen av året, og så vil utfasingen av gass følge i tråd med et felles europeisk veikart. Vår felles utfasing, EUs fullstendige utfasing, er vår felles styrke, sa hun nylig til Reuters.

EU har vedtatt et forbud mot import av russisk kull, som trer i kraft i august, og det arbeides også med et utkast til sanksjoner mot russisk olje.

Uenighet

Tyskland er imidlertid ikke det eneste landet i Europa som i dag er avhengig av russisk olje, og land som Italia, Hellas og Østerrike ønsker heller ikke noe raskt importforbud.

Både EU og USA frykter også at slike sanksjonene skal styrke russernes samarbeid med Kina og India og vil føre til enda høyere energipriser, noe europeiske og amerikanske ledere kan komme til å bli straffet hardt for i kommende valg.

Lindner understreker at Tyskland på sikt er villig til å stanse energiimporten fra Russland, men at han i første omgang er tilhenger av å bruke sanksjoner som «rammer Putin mer enn oss selv».

– Når alt kommer til alt så ønsker vi ikke lenger å drive forretninger med Putin, sier han.

Ingen alternativ

Krem blåser av trusselen om EU-sanksjoner og hevder at europeiske land ikke har noe alternativ til import fra Russland.

– Det finnes knapt noe fornuftig alternativ til energi fra Russland. Med tanke på Russlands markedsandel blir det åpenbart at uten russiske energiressurser er det umulig å garantere Europas energisikkerhet, sa Russlands energiminister Aleksandr Novak nylig.

Ifølge Novak vil det ta mellom fem og ti år før EU fullt ut kan erstatte russisk olje og gass ettersom verken USA eller OPEC-landene har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i europeiske land.

– Skjebnen til europeisk industri og EUs innbyggere er derfor avhengig av at EUs ledere tar rasjonelle beslutninger, sa han.

