Dagen etter at Vår Energi leverte knallsterke tall for første kvartal, fulgte Kjell Inge Røkke og Akers oljeselskap etter.

Aker BP, som vil passere Vår Energi og bli det største uavhengige oljeselskapet på norsk sokkel etter kjøpet av Lundin Energys olje- og gassvirksomhet, viser at også de håver inn penger på dagens olje- og gasspriser.

– Første kvartal i år ble enda et rekordkvartal for Aker BP, drevet av høye olje- og gasspriser kombinert med stabil produksjon, lave kostnader og lave utslipp, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik.



Rører ikke utbyttet

Aker BP har besluttet å dele ut et utbytte på 0,475 dollar pr. aksje i andre kvartal. Selskapet ser et utbytte på 1,9 dollar pr. aksje for helåret, som vil betales i fire kvartalsutbetalinger.

Utbyttet holdes dermed i ro sammenlignet med det som ble lagt frem da Aker BP annonserte planene om kjøp av Lundin-eiendelene.



– Vi har etablert en utbyttepolitikk og vil øke med minst fem prosent i året. De som fulgte med da vi annonserte Lundin-transaksjonen vil også huske at vi annonserte en utbytteøkning som innebærer at vi er opp 40 prosent fra i fjor, sier Hersvik i et pressetreff torsdag morgen.

Han adresserer også forventningene som ligger i markedet. Onsdag jekket konkurrenten Vår Energi opp utbyttet fra 800 millioner til 1 milliard dollar.

– Det er mulig det er forventninger der ute, men de som har vært med oss en stund vet at vi ikke hopper i jubel når oljeprisen går opp, og at vi heller ikke går ned i en dyp bølgedal når oljeprisen går ned, fortsetter han.