Verdens energimangel har også sendt amerikanske bensinpriser til rekordhøye nivåer, og Joe Biden-administrasjonen har håpet at skiferoljeprodusentene på det enorme Permian-feltet i Texas og New Mexico skulle bidra til å lette på trykket med litt produksjonsvekst.

Men denne veksten kan Biden trolig se langt etter. Energitopper og analytikere tegner overfor Wall Street Journal et bilde som viser at USAs mest produktive oljefelt slipper opp for ansatte, kontanter og utstyr som kan produsere den ekstra oljen.

Måneder med stillstand

Ifølge prognoser fra amerikanske energimyndigheter (EIA) ventes USAs oljeprodusenter å øke produksjonen til rundt 12,6 millioner fat pr. dag innen desember, noe som ville vært 8 prosent mer enn i fjor. Det meste av veksten ville ifølge eksperter ha kommet fra nettopp Permian.

I 2014, sist oljeprisene toppet 100 dollar pr. fat, steg produksjonen med 1,6 millioner fat pr. dag fra året før, tilsvarende nesten 20 prosent.

Flaskehalser i forsyningskjedene har ifølge avisen tvunget noen skiferprodusenter til å pause driften i dager, uker og til og med måneder mens de venter på stålrør eller arbeidere som ikke har kommet tilbake etter coronapandemien.

Noen mister alle ansatte

Enkelte prosjekter har mistet alle sine ansatte før fullført boring, i jakt på høyere lønninger.

– Hvis noen gikk inn, la en haug med penger på bordet og sa «bor meg en brønn i neste uke», så kommer ikke det til å skje. Du kan rett og slett ikke få tak i det du trenger for å gjøre det, sier Jamie Small, sjefen for den private equity-eide oljeprodusenten Element Petroleum III til Wall Street Journal.

Element Petroleum-sjefen ser for seg å bore 10-12 brønner i år, men selv med dagens oljepriser vil det bli vanskelig å finne ressursene som kan øke dette til 15-18 brønner.

Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 104,53 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent i dagens handel. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 101,39 dollar pr. fat.

Frykter budsjettsprekk

Burleson Petroleum-sjef Steve Burleson frykter å måtte vente i minst ni måneder på en elektrisk undergrunnskabel, etter at en leverandør gikk konkurs.

– Alternativet er at vi påtar oss en ekstra energiregning på 35.000 dollar pr. måned for å drive en generator som trenger 500 gallon (nesten 1.900 liter, red. anm.) diesel pr. dag, sier han til avisen.

Burleson bekymrer seg for at problemene i forsyningskjeden vil sprenge budsjettet hans på 11 millioner dollar for den neste brønnen han planlegger å bore neste måned.

– Dette er allerede 35 prosent dyrere enn den forrige brønnen vi boret i desember, sier han.