BP fikk et underliggende replacement cost-resultat (RC-resultat, et mål for resultat etter skatt) på 6.250 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 2.630 millioner dollar i samme periode året før, melder selskapet tirsdag.

Det var ventet et RC-resultat på 4.490 millioner dollar, ifølge konsensusestimat oppgitt av Dow Jones Newswires.

Ordinært resultat etter skatt ble minus 20.384 millioner dollar, et underskudd som skyldes nedskrivingene på 25,5 milliarder dollar tilknyttet avhendelse av eierandelen på nesten 20 prosent i Rosneft.



I første kvartal i fjor kom resultatet etter skatt inn på pluss 4.667 millioner dollar.

Flat produksjon

BPs oppstrømsproduksjon i første kvartal 2022 var 2.252 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, opp 1,5 prosent fra året før.

BP venter at den underliggende oppstrømsproduksjonen i andre kvartal 2022 vil være lavere enn første kvartal 2022, primært innen gass og lavkarbonenergi, noe som gjenspeiler blant annet sesongmessig vedlikehold. På rapportert basis vil produksjonen i andre kvartal reflektere ytterligere påvirkninger fra fraværet av produksjon fra selskapets russiske operasjoner, skrives det videre.

For hele 2022 forventer BP fortsatt at rapportert oppstrømsproduksjon vil være stort sett flat sammenlignet med 2021, til tross for fravær av produksjon fra Russland. På underliggende basis forventer olje- og gasskjempen at produksjonen fra oljeproduksjon og -operasjoner vil være litt høyere og produksjonen fra gass og lavkarbonenergi vil være stort sett flat.

Senker guiding

Som et resultat av beslutningen om å forlate eierandelene i Rosneft og ekskludere Rosneft fra i år og fremtidige perioder, skisserte BP 27. februar en forventning om at 2025-justert EBITDA fra hydrokarboner og konsern vil være rundt 2 milliarder dollar lavere enn BPs tidligere mål, på henholdsvis rundt 31 og 38 milliarder dollar.

I tillegg har BP nå revidert sine 2030-justerte EBITDA-mål for hydrokarboner og konsern ved å senke begge med rundt 2 milliarder dollar, til henholdsvis 28-33 og 39-46 milliarder dollar.

(TDN Direkt)