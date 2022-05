Pareto ser Equinor-rekord for tredje kvartalet på rad

Ved fremleggelsen av rapporten for fjerde kvartal 2021 foreslo styret i Equinor å øke kontantutbyttet til 0,20 dollar pr aksje, øke tilbakekjøpsprogrammet til opptil 5 milliarder dollar for 2022 – og de annonserte et ekstraordinært kvartalsvis kontantutbytte på 0,20 dollar pr aksje for fire kvartaler frem til og tredje kvartal 2022.

Pareto Securities tror at Equinor vil levere førstekvartalsresultater på linje med konsensus i morgen. Forventningene ligger blant annet på justert driftsresultat på 17.071 millioner dollar og justert resultat etter skatt på 4.857 millioner dollar – og peker dermed mot et nytt rekordresultat for tredje kvartalet på rad.

Pareto tror at morgendagens rapport vil være en positiv begivenhet ettersom rapporten vil fremheve den nåværende høye lønnsomheten og trolig en run-rate P/E lavere enn 6. I tillegg tror meglerhuset at Equinor vil vise en meget sterk fri kontantstrømutvikling, dels på grunn av lavere skattebetalinger. Videre tror de at selskapet kan annonsere ytterligere oppside eller økning i aksjonærutbyttet.

Meglerhuset har en hold-anbefaling på aksjen, men mener samtidig at Equinor tilbyr en god risk/reward før kvartalsrapporten i morgen.

Arctic Securities venter også at Equinor vil levere tall på linje med konsensus, ifølge en oppdatering fra 26. april.

Meglerhuset estimerer en fri kontantstrøm justert for arbeidskapital på 12 milliarder dollar i første kvartal og en netto kontantposisjon som er på mer enn 10 milliarder dollar –hvilket ifølge meglerhuset legger til rette for en umiddelbar økning i kapitaldistribusjonsnivået.

TDN Direkt