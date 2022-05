EU-kommisjonen la onsdag fram en sjette sanksjonspakke mot Russland, og foreslår der å fase ut import av råolje fra Russland i løpet av det neste halve året, og raffinert olje innen utgangen av 2022.

Oljeprisene reagerer markant opp, og frontkontrakten for Brent-oljen stiger 2,8 prosent til over 108 dollar pr. fat. WTI-oljen trekker opp over 3 prosent til 105,55 dollar pr. fat.

«Good oil» vs. «bad oil»

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, minner om at en russisk oljeembargo offisielt ikke er stemt gjennom ennå.

«Likevel er det veldig klart at det bare er én vei videre for EU (og deres allierte), og det er en full exit fra russisk energi», skriver han i en oppdatering onsdag.

SPÅR LANG OLJEKRIG: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop. Foto: NTB

«Russisk olje er nå «bad oil.» EU og deres OECD-allierte vil ikke røre russisk fossil energi i årene som kommer. Denne energikrigen mellom «good oil» og «bad oil» har nettopp begynt. Warren Buffett kjøpte seg godt opp i Chevron i første kvartal. Dette er «the good oil.» Legg merke til dette», fortsetter Schieldrop.

Russland vil nå prøve å vri eksporten over mot Asia, men dette vil ifølge analysesjefen kreve milliardinvesteringer over minst et tiår fremover.

– OPEC holder stø kurs

Han minner videre om at alle vestlige selskaper som har vært dypt involvert i utvinning av russisk olje nå trekker seg ut.

«Energiekspert Dan Dicker forventer at markedet mister 3 millioner fat pr. dag fra Russland over tid, med veldig sterke langsiktige oljepriser som resultat. En avdempet prisutvikling nå skyldes corona-nedstengninger i Kina og frislipp av strategiske reserver, noe som vil foregå over 6-9 måneder», skriver Schieldrop.

Han ser ikke for seg noen overraskelser fra OPEC, som møtes på torsdag for å diskutere juli-produksjonen.

«Vi venter at OPEC holder stø kurs og løfter produksjonsbegrensningene slik de er staket ut. Mange land ligger bakpå med sine kvoter», heter det videre.