EU er i ferd med å stenge døren for russisk olje, og da kommer det godt med for Vladimir Putins regime at verdens tredje største oljeimportør fortsatt er interessert.

Men India vil selvsagt ha kompensert for risikoen, og prøver nå å forhandle seg ned til under 70 dollar pr. fat, melder Bloomberg, og viser til kilder med kjennskap til saken.

Oljeprisene stiger kraftig onsdag etter at EU-kommisjonen frem en sjette sanksjonspakke mot Russland, og foreslår der å fase ut import av råolje fra Russland i løpet av det neste halve året, og raffinert olje innen utgangen av 2022.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 3,7 prosent til 108,64 dollar pr. fat, mens WTI-oljen gjør et omtrent like stort byks til 106,14 dollar pr. fat.

Kjøpt 40 millioner fat under krigen

Bloomberg-kildene opplyser at India har kjøpt mer enn 40 millioner fat russisk olje siden Putin gikk inn i Ukraina, rundt 20 prosent over Indias samlede import av russisk olje i hele 2021.

Oljestrømmen fra Russland til India er ikke sanksjonert pr. i dag, men strengere internasjonale restriksjoner innen finansiering kompliserer ifølge nyhetsbyrået handelen. Et amerikansk press på New Delhi gjør det heller ikke lettere.

Indias statlige raffinerier kan ta rundt 15 millioner fat pr. måned – rundt 10 prosent av samlet import – hvis Russland innvilger rabattene landet ønsker seg.

India skal ifølge Bloombergs kilder også ha blitt tilbudt russisk kull til rabatterte priser.