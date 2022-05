Oljeprisene stiger etter forslag om Russland-boikott

EU-kommisjonen har foreslått å forby om en måneds tid alle transport-, meglings-, forsikrings- og finansieringstjenester fra EU-land relatert til russisk råolje. I tillegg har det blitt foreslått at EU skal fase ut russisk råolje innen seks måneder – og raffinerte produkter innen årsslutt.

– Vi tror prisresponsen på sanksjonene vil avhenge av hvor langt EU går i å gjøre Russlands 4,8 millioner fat pr. dag totalt utilgjengelig – i motsetning til upopulær, noterer RBC Capital Markets, ifølge Reuters.



Dersom tiltakene gjennomføres, kan blokken slutte å kjøpe om lag 1,5 millioner fat russisk olje daglig, ifølge Kpler-anslag, skriver Bloomberg. Samtidig kan omtrent 500.000 fat omdirigeres til India, noe som setter produksjonstapet på 1 million fat om dagen.

EUs forslag kan videre redusere russisk produksjon med ytterligere 10 prosent innen utgangen av året.

– Vi vil anta at den faktiske nedsiderisikoen for russisk råolje- og kondensatproduksjon vil være rundt 1 million fat pr. dag fra nivåene i april, noterer Viktor Katona, leder for sur råoljeanalyse i Kpler, ifølge Bloomberg.

I dag er det videre klart for Opec-møte igjen, hvorav det ventes en økning på produksjonsmålene til 432.000 fat pr. dag i juni, ifølge kilder av Reuters.

Ellers kom det i går inn tall for amerikanske oljelagre. De amerikanske råoljelagrene var opp 1,3 millioner fat i forrige uke til 11.900 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 0,8 millioner fat, ifølge Trading Economics.

