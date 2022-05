Aker BP ny Krafla-operatør

Equinor og Aker BP har signert en intensjonsavtale om overføring av operatørskap for Krafla fra Equinor til Aker BP, går det frem av en børsmelding.

Aker BP vil dermed bli operatør i alle funnene i NOAKA-området – Krafla, Fulla og Nord for Alvheim.

Equinor og Aker BP er operatør for hvert sitt feltutviklingsprosjekt i området, men er nå enige om at én operatør vil være det beste for den videre utviklingen av prosjektene.

Equinor er i dag operatør for Krafla i nord og Aker BP er operatør for NOA Fulla i sør.

«Én operatør vil ha gode forutsetninger for effektiv prosjektgjennomføring og for sikker og effektiv drift av feltene. Det vil gi større synergier mellom de to utbyggingene og færre grensesnitt», heter det.

Intensjonsavtalen innebærer ifølge meldingen at rettighetshaverne i de aktuelle lisensene vil søke departementet om operatørskifte. En overføring vil skje når investeringsbeslutningen er godkjent i lisensen og plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene.

Equinor vil beholde sin eksisterende eierandel på 50 prosent i Krafla og 40 prosent i Fulla. Selskapene vil i felleskap levere PUD-ene for Fulla og Krafla som planlagt innen utgangen av året.