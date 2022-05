Aker BP og Equinor fordeler gigantprosjekter mellom seg

I dag kom meldingen om at Equinor overlater operatørskapet på Krafla-funnet til Aker BP. Dermed blir Aker BP operatør for hele det såkalte Noaka-området som skal bygges ut i Nordsjøen.

En utbyggingsplan for Noaka skal være klar før nyttår og det vil koste rundt 10 milliarder dollar (90 milliarder kroner) å bygge ut feltet, ifølge Equinor. Det er anslått at man kan utvinne 600 millioner fat olje og gass fra området.



Equinor vil fortsatt være en betydelig partner i området og vil beholde sin eksisterende eierandel på 50 prosent i Krafla og 40 prosent i Fulla, opplyser selskapet med referanse til to av funnene.

Fra før har Equinor sikret seg operatørskapet i en annen stor utbygging på norsk sokkel – nemlig Wisting. Dermed har de to store aktørene nå sikret seg hvert sitt kjempeprosjekt, og i begge prosjektene er de medeier hos den andre.

Det var østerrikse OMV som gjorde Wisting-funnet opprinnelig. Etter hvert overlot de utbyggingen til Equinor. Etter at Lundin kjøpte ut OMV i fjor høst, så valgte man til slutt å overlate driften til Equinor også - bare fire dager før Aker BPs oppkjøp av Lundin ble offentlig annonsert.

Men tilbake til Noaka. Området som består av Aker BPs Alvheim Nord og Equinors Krafla-Askja-funn har vært preget av uenigheter og konflikt om utbyggingsløsning tidligere - men i juni 2020 begravde Aker BP og Equinor stridsøksen og kom til enighet – like etter at oljeskattepakken ble banket gjennom.

– At Aker BP overtar operatørskapet for prosjektgjennomføring og drift av Krafla, basert på konseptet som Equinor har utviklet, vil være den beste løsningen for veien videre, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– Aker BP og Equinor har jobbet veldig godt sammen de siste årene om utviklingen av NOAKA. Vi er stolte over å kunne ta på oss operatørskapet for Krafla, for å sikre effektiv prosjektgjennomføring og drift av hele området på vegne av partnerskapene, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

