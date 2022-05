Equinor selger for 9,6 milliarder

Equinor selger sin eierandel i Ekofisk-området og en minoritetsandel i Martin Linge på 19 prosent til Sval Energi. Sval Energi skriver i en pressemelding at kjøpet vil øke deres daglige produksjon med 30.000 fat.

– Med dette kjøpet vil vi nå målet på 100.000 oljefatekvivalenter pr. dag innen 2023, sier Nikolai Lyngø, adm. direktør i Sval Energi.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor forteller om Russland-exit, prispress og rekordresultater i første kvartal 2022.

Etter salget har ikke Equinor eierandeler i Ekofisk-området. Equinor beholder 51 prosent eierandel i Martin Linge, og vil fortsette som operatør for feltet.

Oljegiganten selger også eierandelen i Norpipe Oil på 18,5 prosent, som er en del av infrastrukturen for transport av olje fra Ekofisk-området til land.

Avtalen omfatter et kontantvederlag på 1 milliard dollar – 9,6 milliarder kroner – og en betinget betalingsstruktur som er knyttet til realiserte olje- og gasspriser for begge eiendeler for 2022 og 2023.

– Med denne transaksjonen optimaliserer vi Equinors olje- og gassportefølje, og skaper verdier fra flere av våre eiendeler i tråd med selskapets strategi, sier Rune Nedregaard.