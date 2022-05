Gjennom helgen ble det avdekket en mindre feil på en kompressor som må utbedres før oppstart. Delen byttes nå ut og den stegvise oppkjøringen av anlegget fortsetter gjennom uken, skriver Equinor.

– Hammerfest LNG er klargjort for produksjon, men vi tar den ekstra tiden vi trenger for en sikker oppstart av anlegget, sier Grete B. Haaland, direktør for landanlegg i Equinor.

Equinor meldte på vegne av partnerskapet i januar at oppstarten av Hammerfest LNG var satt til 17. mai 2022.

TDN Direkt