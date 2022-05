Oljefest hos DNB Markets

Både Aker BP og Equinor blir oppgradert til kjøp av DNB Markets i en sektoroppdatering som ble publisert onsdag. Oppdateringen kommer på grunn av analytikerbytte, samt høyere oljeprisforutsetninger, skriver TDN Direkt.

DNB Markets ser generelt lyst på aksjene i deres E&P-dekning, og anser norsk sokkel som et av de beste stedene å være i med tanke på energiutfordringene Europa står ovenfor. Gjennom en omfattende reduksjon av gjelden siden 2020 mener DNB Markets at det skal være rikelig med utbyttekapasitet, som reduserer gjenværende risiko for investorer ettersom utbytter og kapitaldisiplin forblir hovedprioritet for selskapene, melder TDN Direkt.

30 prosent oppside i Vår Energi

DNB hever Equinor fra 260 kroner pr. aksje til 400 kroner – som tilsvarer em oppside på nesten 18 prosent fra åpningskursen onsdag.

«I løpet av det siste året har Equinor gradvis blitt det mest overkapitaliserte selskapet i energisektoren. Vi forventer fortsatt disiplin i olje- og gassinvesteringer med et «verdi over volum»-fokus på lavkarbonløsninger, hvilket bør støtte betydelig høyere aksjonærverdier,» skriver DNB i sektoroppdateringen.

For Aker BP blir kursmålet satt opp fra 300 kroner til 440 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på nærmere 18 prosent.

«Slik vi ser det blir ferdigstillelsen av Lundin Energy-transaksjonen begynnelsen på en ny æra for Aker BP,» skriver meglerhuset i oppdateringen , som ser lite kortsiktig risiko i høyere capex.

Favoritten til DNB Markets er likevel Vår Energi, som oppjusteres fra 38 til 51 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på nesten 30 prosent fra dagens kurs.

«Vi ser fortsatt på Vår Energi som den mest balanserte eksponeringen blant vår E&P-dekning. Vi forventer at utbytte vil vokse på årsbasis i løpet av de neste årene,» skriver meglerhuset og gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet.