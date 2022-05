Oljeprisene trekker nedover fredag morgen, men Brent-oljen er tydelig opp siden stengetid på Oslo Børs torsdag. 111,14 dollar pr. fat er ned 0,6 prosent så langt i dagens handel, men er over 3 dollar over nivåene på oppunder 108 dollar pr. fat da børsen stengte i går.

Håpet om at kinesisk drivstoffetterspørsel kan få seg et løft på lettelse av coronarestriksjoner motvirkes av bekymringer for den økonomiske veksten.

Oljepriser fanges?

«Hvis tallene for amerikansk BNP-vekst fortsetter å surne, kan oljeprisene bli fanget av den negative spiralen på børsene,» skriver SPI Asset Management-direktør Stephen Innes ifølge CNBC i et kundenotat.

Samtidig er USA på vei inn i kjøresesongen, og Federal Highway Administration (FHA) melder ifølge Reuters at bilister kjørte 277 milliarder miles i mars, 7,9 milliarder miles mer enn i mars i fjor og 5 milliarder mer enn i mars 2019.

Bilkjøringen toppet dermed 2019-nivåer for første gang siden coronapandemien.

Iran får ikke solgt

Videre vedtok Representantenes Hus torsdag et lovforslag som tillater presidenten å utstede en såkalt «emergency declaration» som vil gjøre det ulovlig for selskaper å øke bensin- og drivstoffpriser for mye. Ifølge nyhetsbyrået er det dog usannsynlig at lovforslaget kommer seg gjennom Senatet.

Iran sliter for øvrig med å få solgt sin olje, ettersom Russland selger til for eksempel Kina med betydelige rabatter. Nesten 40 millioner fat iransk olje skal være lagret på tankskip i Asia og er på jakt etter kjøpere.