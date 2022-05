Lavere oljeproduksjon enn ventet

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i april 2022 var 1.871.000 fat olje, NGL og kondensat, ifølge foreløpige tall, melder Oljedirektoratet (OD) fredag.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1.660.000 fat olje, 203.000 fat NGL og 9.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr dag.

Oljeproduksjonen er 10,6 prosent under OD sin prognose for april og 5,4 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022.

Totalt ble det solgt 9,8 milliarder standard kubikkmeter gass i april, som er 0,6 milliarder mindre enn måneden før.

Gassproduksjonen i april var 327,1 millioner standard kubikkmeter pr dag, som er det samme som prognosen for måneden.

