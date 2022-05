Oljeprisene trekker oppover mandag morgen, og får ifølge Reuters støtte av bensinetterspørsel i USA, stram tilbudsside og en noe svakere dollar.

Samtidig forbereder Shanghai seg på en gjenåpning 1. juni etter at to måneders lockdown har økt frykten for en kraftig svekkelse av veksten.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,9 prosent til 113,52 dollar pr. fat så langt i dagens handel, noe som er opp fra rundt 112,30 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 111.04 dollar pr. fat.

Kjøresesong i USA

«Bensinmarkedene holder seg stramme med solid etterspørsel inn mot kjøresesongen i USA. Raffineriene er typisk i opptrappingsmodus for å stille amerikanske sjåførers uslukkelige tørst ved pumpene», skriver direktør Stephen Innes i SPI Asset Management ifølge Reuters i et notat.

Den amerikanske kjøresesongen starter tradisjonelt i Memorial Day-helgen i slutten av mai, og varer frem til Labor Day i september.

Analytikerne i ANZ peker ifølge nyhetsbyrået på mobilitetsdata fra TomTom og Google som viser økt trafikk på amerikanske veier.

«Høyfrekvens-data antyder at etterspørselen fortsetter å vokse,» heter det i et notat.