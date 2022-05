Midt i de gode tidene blir det nå utbytter til aksjonærene i tillegg til at de kjøper selskapet Wintershall DEAs eierandel i Brage- og Ivar Aasen-feltene, samt en del av Nova. Hvorfor akkurat disse feltene og hva blir veien videre nå?

Vi snakker med konsernsjef Svein Liknes om utsiktene fremover, som også inkluderer utbytter.

For første gang åpner Okea utbyttekranen etter at selskapet har innfridd vilkåret om at Yme-feltet må komme i drift og andre vilkår.

I år skal det utbetales 2,90 kroner per aksje, om lag 300 millioner kroner, men selskapet har mye mer penger på bok enn det.

Klippet over er fra et større intervju. Se hva Okea-sjefen sa om planene for Brage-feltet han har kjøpt og resten av intervjuet her: