Oljeprisen ned etter Kina-tiltak

Oljeprisene handles svakt ned tirsdag morgen. Vekstbekymringer bidrar til å tynge sentimentet.

Brent-oljen faller 0,6 prosent til 112,75 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned tilsvarende til 109,64 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 112,49 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Kina la frem en rekke tiltak i går for å støtte bedrifter og støtte etterspørselen, inkludert policyer som å hjelpe folk med å kjøpe biler og sikre at frakttransport går problemfritt.

– Det er fortsatt et høyt nivå av usikkerhet rundt etterspørselen fra Kina. I tillegg antyder den stoppede EU-embargoen mot Russland at vi ikke vil se sanksjoner på kort sikt, sier Daniel Hynes, seniorråvarestrateg ved Australia & New Zealand Banking Group, ifølge Bloomberg.

Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities tror at nedgangen i oljeprisene skyldes forventninger om at høyere oljepriser vil redusere forbruk av drivstoff over hele verden.

Reuters noterer at Shanghai har som mål om å begynne å normalisere fra 1. juni, men økning i nye covid-19-tilfeller skaper bekymring for ytterligere tiltak.

Videre har flere banker kuttet sine BNP-anslag for Kina. UBS Group ser nå en BNP-vekst i Kina på 3 prosent fra tidligere 4,2 prosent, mens JP Morgan ser en BNP-vekst på 3,7 prosent fra tidligere 4,3 prosent, ifølge Bloomberg.

