Energiministrene i G7-landene ber OPEC om å øke produksjonen for å kjøle ned et oljemarked der prisene etter Russlands Ukraina-invasjon har vært oppe i sine høyeste nivåer på over ti år.

Det går ifølge flere internasjonale medier frem av et avslutningskommuniké sendt ut etter et møte mellom ministrene fra USA, Japan, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og Canada.

«Vi anmoder olje- og gassproduserende land om å agere ansvarsfullt gjennom å møte etterspørselen i den internasjonale markedet, der OPEC spiller en nøkkelrolle», skriver G7-ministrene, som viser til hvordan oljeprisoppgangen har bidratt til skyhøy inflasjon som presser husholdninger og bedrifter verden over.

OPEC står imot

Ifølge rapporter fredag morgen planlegger OPEC ikke å øke produksjonen på sitt juni-møte, utover det som allerede er annonsert. Og det annonserte er at produksjonen skal økes med 400.000 fat pr. dag hver måned frem til september 2022, ifølge avtalen OPEC+ inngikk i juli i fjor.

Saudi-Arabia, OPECs de facto leder, har tidligere åpent avvist Vestens anmodninger, med den begrunnelsen at markedet ikke mangler olje i det hele tatt. Samtidig er det slik at både Saudi-Arabia og andre gulfstater – kanskje først og fremst De forente arabiske emirater – har ledig kapasitet.

Russisk plan

G7-ministrene legger i sitt kommuniké også stor vekt på betydningen av at EU reduserer sin avhengighet av russisk naturgass, og at denne utfasingen øker behovet for flytende naturgass (LNG). På kort sikt kan derimot svikten i fransk atomkraftproduksjon stikke kjepper i hjulene for den planen.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag ettermiddag i 117,88 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent i dagens handel. Oppgangen så langt i 2022 er over 50 prosent.