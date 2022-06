Det hvite hus har fornyet en lisens som delvis fritar oljeselskapet Chevron fra sanksjoner mot Venezuela. Dette ble gjort for at oljekjempen fortsatt skal kunne operere i landet.

Lisensen som ble utstedt fredag gir bare tillatelse til Chevron og andre amerikanske selskaper å utføre helt grunnleggende vedlikehold av brønner de opererer i sammen med det statlige oljeselskapet PDVSA. Og med det river Biden-administrasjonen ned håpet for de som hadde håpet at Biden ville få til en gjenopptagelse av oljeeksporten fra Venezuela for å dempe prispresset som for tiden er ved de amerikanske bensinpumpene, skriver AP.

Etter Russlands invasjon av Ukraina ble det snakk om at Biden-administrasjonen ville revurdere sitt forhold til Venezuela og Iran, i håp om å få dempet oljeprisen. Og i mars skal tre høytstående tjenestemenn fra Det hvite hus ha reist til Caracas for å møte president Nicolás Maduro for å prøve få han til å forhandle med opposisjonen, mot en mulighet for at oljesanksjonene som ble satt inn i 2019 mot landet ble opphevet.

LITEN BEVEGELSE: Venezuelas president Nicolas Maduro var positivt da han først hørte om mulige lettinger av sanksjoner, men har gjort lite for å få dem fjernet. Foto: Bloomberg

Produksjonen ned 80 prosent

Til tross for at Maduro ønsket det overraskende innspillet velkomment, har det vært liten fremgang siden, melder AP.

I stedet for har Det hvite hus blitt beskyldt fra både republikanere og demokrater for å prøve å blidgjøre en oljedespot med liten gevinst. For mens Venezuela pumpet 3,5 millioner fat med olje pr. dag da Hugo Chávez satte seg i presidentstolen i 1999. var produksjonen i april på bare 700.000 fat pr. dag.

Chevron har operert i Venezuela siden 1920-tallet, og har presset på for å få en utvidet lisens som lar den gjenoppta eksporten, og på den måten demme opp for den økende innflytelsen fra oljeselskaper fra Kina og Russland.