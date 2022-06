EUs oljeembargo fortsatt til vurdering i Norge

– Nå skal vi gå igjennom vedtakene som kom i EU denne uka. Vår linje til nå har vært at vi slutter oss til de sanksjonene EU vedtar, så det er utgangspunktet. Men vi skal vurdere det grundig, som vi alltid gjør, sier Støre til NTB.

– Er det noe som ligger i veien for å innføre denne sanksjonen?

– Vi har innført de fem andre sanksjonspakkene, så det gir jo en klar forventning, sier han.

Stats- og regjeringssjefene i EU ble tidligere denne uka enige om å stanse all import av olje fra Russland som leveres sjøveien. Det er likevel unntak for olje som leveres i rør, et unntak som Ungarn insisterte på.

Det har kommet flere russiske oljeleveranser til Norge etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

