OPEC+ gir etter for presset

OPEC+ er enige om en produksjonsøkning på 648.000 fat pr. dag både i juli og august, opplyser kilder til Reuters torsdag. Dette er i tråd med anbefalingen fra overvåkningskomiteen (JMMC).

Amena Bakr i Energy Intelligence skrev på Twitter tidligere torsdag ettermiddag at alle JMMC-medlemmene var enige i anbefalingen.

Gir etter for press

Med en slik økning avviker OPEC+ fra avtalen som ble inngått i juli i fjor. Ifølge denne skal produksjonen økes med 432.000 fat pr. dag hver måned frem til september 2022.

OPEC+ ser dermed ut til å gi etter for det politisk presset fra store oljeforbrukere som USA, som gjentatte ganger har anmodet organisasjonen om å øke produksjonen utover rammene i avtalen, eksempelvis for å få dempet de rekordhøye bensinprisene som plager konsumentene.

Dette presset ble ikke akkurat mindre etter at EU tidligere denne uken ble enige om en russisk oljeembargo.

Oljeprisene opp

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skrev i sin oppdatering torsdag at han forventet en økning i tråd med avtalen, men trakk også frem at et forslag om å foreta en «dobbel» produksjonsøkning på 860.000 fat i juli sannsynligvis ville bli diskutert på dagens møte.

Oljeprisene har reagert på meldingene fra OPEC-møtet med å bykse nesten 4 dollar siden OPEC-møtet startet klokken 14.00.

Frontkontrakten for Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 116,33 dollar pr. fat, noe som er omtrent uendret så langt i dagens handel.