Saudi-Arabia skrur opp oljeprisen

Saudi-Arabia har jekket opp prisene på olje til de asiatiske markedene ettersom etterspørselen stiger i takt med at de største landene i region letter på coronarestriksjonene. I den kinesiske hovedstaden Beijing skal restriksjonene gradvis lettes de nærmeste dagene.

Det oljerike landet startet prisøkningene i februar, men kuttet prisene på olje i juni.

Det statseide oljeselskapet Aramco har økt prisen på råoljetypen Arab Light til asiatiske kunder med 2,10 dollar fatet fra juni-prisene til 6,50 dollar over referanseindeksen de bruker. Markedet hadde sett for seg en økning på 1,50 dollar, ifølge Bloomberg News.

Hjelp fra Opec

Kongedømmet, som er verdens største oljeeksportør, har økt prisene på oljelaster under langtidskontrakter etter at prisene skjøt i taket når Russland invanderte Ukraina. Oljeprisen er opp mer enn 50 prosent i år til nesten 120 dollar fatet.

Opec og samarbeidslandene (Opec+) ble torsdag enig om å øke produksjonen hyppigere enn før. Kartellet, som ledes av Saudi-Arabia og Russland, sa at det vil forsyne markedet med 648.000 ekstra fat om dagen i juli og august, noe som er rundt 50 prosent mer enn hva de har gjort tidligere, skriver Bloomberg.

USA tar grep

Ifølge oljetraderen Vitol vil USA kunne la Iransk olje slippe til i det globale markedet, selv uten at en atomavtale er i boks, skriver samme nyhetsbyrå.

En avtale vil redusere Irans atomaktivitet og lette på amerikanske sanksjoner på landets oljeeksport, men forhandlingene har stått stille siden mars.

Allikevel vil USAs president Joe Biden ønske å få ned bensinprisene i USA før valget i november, noe økt tilførsel av Iransk olje kan hjelpe til med.

Ifølge Reuters kan USA også la italienske Eni og spanske Repsol sende olje fra Venezuela til Europa neste måned for å gjøre opp for bortfallet av russisk olje som sender prisene til himmels. USA innførte sanksjoner mot Venezuela for to år siden

Volumene skal ikke være høye, ifølge personer Reuters siterer med kjennskap til saken, og påvirkningen på oljeprisen vil være moderat.