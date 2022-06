Goldman høyner oljeprognose

Oljeprisene vil sannsynligvis fortsette å stige ettersom globale råoljelagre må bygges opp igjen i møte med stigende kinesisk etterspørsel og redusert produksjon fra Russland, skriver Goldman Sachs ifølge Bloomberg i en oppdatering.

Brent-oljen må ha et gjennomsnitt på 135 dollar pr. fat i løpet av de 12 månedene fra juli, opp 10 dollar fra bankens forrige prognose, for at de globale lagrene skal normaliseres innen slutten av 2023, skriver analytikerne Damien Courvalin og Jeffrey Currie i et notat datert 6. juni.

«Det er nødvendig med en sterk reduksjon i etterspørselen etter olje», kommer det frem i rapporten. Dette til tross for en forventning om redusert global økonomisk vekst samt økt produksjon fra OPEC-medlemsland som Saudi-Arabia og Iran.

Frontkontrakten på Brent-oljen handles tirsdag til en pris på 120 dollar, opp mer enn 50 prosent i år.