Aker BP og Aker Solutions har inngått langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling (HPU) om nye kontorlokaler i Jåttåvågen i Stavanger fra 2024/2025.

Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er 2 milliarder kroner, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag.



TIL VALHALL: De nye kontorlokalene til Aker BP og Aker Solutions vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71.000 kvadratmeter. Illustrasjon: Hinna Park Utvikling

Valhall

Utbyggingen, som har fått prosjektnavnet «Valhall», vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71.000 kvadratmeter. Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtids leiekontrakter på til sammen 48.000 kvadratmeter fordelt på de to byggene. I tillegg vil det også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietagere.

HPU eier tomten og er ansvarlig utbygger i samarbeid med hovedentreprenøren Hent. Planlagt byggestart er i september, forutsatt godkjente offentlige tillatelser.

Første fase skal stå klar til innflytting innen utgangen av 2024, mens resterende lokaler skal være ferdig innen sommeren 2025.

Partene har inngått ti års leiekontrakt for hoveddelen av kontorkomplekset. Aker BP har i tillegg inngått forlenget leiekontrakt på 15 år for et spesialdesignet samhandlingssenter i det ene bygget.