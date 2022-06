Equinor med skatterekord i jubileumsåret

I jubileumsåret 2022, 50 år etter at Statoil/Equinor ble etablert, vil skatteinnbetalingen fra selskapet bli den høyeste noensinne, og mye høyere enn i fjor, som også var rekord.

– Det er svært hyggelig å kunne bidra så sterkt til fellesskapet i jubileumsåret, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor til Stavanger Aftenblad.

Skatteregningen i fjor endte på 177 milliarder kroner, nesten 500 millioner kroner per dag. Men skatteinnbetalingen for 2022 blir mye høyere.

– Første kvartal alene gir en skatteregning for norsk sokkel på 110 milliarder kroner, noe som er ny rekord for et kvartal, sier Opedal.

– Olje- og gassprisene utover året vil avgjøre hvor mye skatt vi betaler for hele året, sier han

I tillegg til skatten kommer utbyttene som Equinor betaler til eierne sine. Som dominerende eier får staten 67 prosent av utbyttene som betales ut kvartalsvis, tilsvarende eierandelen i selskapet.

Prisen på nordsjøolje har aldri vært høyere i norske kroner enn i dag, over 1.200 kroner per fat.

(©NTB)