Oljeprisen ned 3 dollar

Det var en svært volatil handel i oljeprisene tirsdag, med en bevegelse intradag i Brent på nesten seks dollar fatet. Fokuset var blant annet rettet mot OPECs månedsrapport, som sa at oljeetterspørselen vil stige til pre-pandemiske nivåer i 2022 med en vekst på 3,36 millioner fat mot foregående år.

Rapporten inkluderte også en nedgang i oljeproduksjonen i Russland for første gang. Nedjusteringen i Russland fra forrige rapport var på 250.000 fat pr dag til 10,63 millioner fat pr dag, tilsvarende en nedgang på 170.000 fat pr dag på årsbasis.

Opp og ned tirsdag

Etter en tydelig oppgang i oljeprisene tirsdag formiddag, falt oljeprisene tilbake i takt med en generell risikoaversjon i aksjemarkedene, og SPI-analytikere sier onsdag til Platts at man ikke kan forvente at oljeprisene ikke vil være korrelert med sentimentet og helsen til den globale økonomien over tid. Dermed vil rentebeskjeden til Federal Reserve i kveld også kunne være prisdrivende for oljeprisene.

Brent-kontrakten for august handles onsdag morgen til 121,36 dollar pr fat, som er opp 0,20 dollar pr fat fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 120,14 dollar pr fat da Oslo Børs stengte tirsdag ettermiddag.

WTI-kontrakten for juli handles onsdag morgen til 119,19 dollar pr fat, som er opp 0,26 dollar pr fat fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 123,31 dollar pr fat da Oslo Børs stengte tirsdag ettermiddag.

Prisdifferansen mellom Brent-olje og WTI-olje for august-levering er nå på 4,81 dollar pr fat.

