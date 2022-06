Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 118,90 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 115,87 dollar. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 120,59 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Fokuset også i oljemarkedet har det siste døgnet vært rettet mot Federal Reserves rentebeskjed. FOMC-medlemmene i Federal Reserve venter nå at styringsrenten vil være på 3,4 prosent ved utgangen av året, og analytikere mener en resesjonsrisiko nå er i horisonten.

«Renten vil være godt over tre prosent ved utgangen av året, og den amerikanske dollaren ventes å fortsatt holde seg sterk fremover. Å høyne renten så hardt og raskt kommer selvfølgelig med en økonomisk kostnad», skriver ING-analytikere torsdag ifølge Platts.

