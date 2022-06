Russland er i kjølvannet av EU- og USA-embargoen på jakt etter nye kjøpere av sin olje, og kan nå få en hjelpende hånd fra Sør-Afrika, melder Reuters.

Drivstoffprisene i Sør-Afrika var i april nesten 30 prosent høyere enn for et år siden, og landets politiske ledelse vurderer nå import av russisk olje for å lindre situasjonen.

– Vi bør tenke på å importere råolje fra Russland til lave priser ettersom det ikke rår sanksjoner, sa minister for mineralressurser og energi, Gwede Mantaashe, ifølge nyhetsbyrået på en debatt i den sør-afrikanske nasjonalforsamlingen onsdag.

Bryter ikke sanksjoner

Sør-Afrika risikerer dermed å undergrave EUs og USAs sanksjoner, men ikke bryte dem siden restriksjonene ikke spesifikt hindrer kjøpere utenfor EU og USA å kjøpe russisk olje. Fra før er det kjent at Kina og India kjøper store mengder olje fra Russland, til solide rabatter.

VURDERER RUSSISK OLJE: Sør-Afrika og energiminister Gwede Mantashe. Foto: NTB

USAs energiminister Jennifer Granholm ville i mai ikke utelukke sekundære sanksjoner mot land som kjøper russisk olje, men Joe Biden-administrasjonen har ifølge Reuters så langt vært avventende i forhold til hvilke effekter dette kunne få for et oljemarked der prisene ikke har ligget høyere på 13 år.

Fordømte ikke invasjonen

Sør-Afrika importerer ifølge Bloomberg rundt 60 prosent av sitt drivstoffkonsum, hvorav det meste kommer fra OPEC-land som Nigeria og Saudi-Arabia.

Det er verdt å minne om at Sør-Afrika, som har historiske bånd til Moskva som går tilbake til Sovjet-tiden, i mars avsto fra å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.

Frontkontrakten for Brent-olje står torsdag ettermiddag i 117,05 dollar pr. fat, etter å ha falt 1,2 prosent så langt i dagens handel.