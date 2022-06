Flere kilder sier til bransjeavisen at Saudi Aramco nylig tildelte opptil ni EPCI-dealer, og ifølge kilder skal selskapene som har vunnet kontraktene være italienske Saipem, Abu Dhabis National Petroleum Construction Company (NPCC) og en gruppering av Indias Larsen & Toubro (L&T) og Oslo-noterte Subsea 7.

NPCC har bekrefter to tildeling, mens Saipem og L&T-Subsea 7 har ennå ikke meldt noe. NPCC har fått tildelt en kontrakt for Jafurah-utviklingen til en verdi av 460 millioner dollar, samt en understell-kontrakt for Manifa til en verdi av 213 millioner dollar.

Prosjektene tildelt av Aramco kalles CRPOer inkluderer CRPO 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 og 93.

Saipem har landet CRPO 85,91,92,93, NPCC ble tildelt CRPO 86 og 87, mens L&T-Subsea 7-gruppen vant CRPO 88, 89 og 90, ifølge kilder.

