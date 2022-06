Toppsjef Darren Woods i oljegiganten Exxon Mobil varslet at oljemarkedet kan forbli stramt i ytterliggere 3 til 5 år, ifølge Bloomberg.

Ifølge Woods, har det vært et for lite investeringer siden pandemien, og det vil ta tid for oljeselskapene å å ta igjen investeringsgapet som er nødvendig for å forsyne markedet og den kommende etterspørselen.

Brent oljen er opp 58 prosent det siste året, og handles for øyeblikket for rundt 115 dollar fatet.

Dette har medført svært god inntjening for oljeselskapene, men også en betydelig politisk motvind. USAs president Joe Biden advarte i forrige uke de større oljeselskapene om de «uakseptabelt» høye kostnadene som ble ført videre til amerikanske befolkningen.

Flere analytikere deler sitt positive syn på oljeprisen med Woods.

– Vi mener endringene i markedet har vært balanserte, og ser ikke noen grunn til betydelig prisfall. I mai estimerte vi at oljeprisen vil ligge på 130 dollar per fat ved slutten av året, og jeg ser ikke at noe har endret seg vesentlig i forhold til det, sa analytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i går.



Også Pareto Securities ser oppside, og kom kort tid siden med oppdateringen med navnet «Olje er billig på 120 dollar fatet».