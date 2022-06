Oljeprisen steg 1 dollar pr. fat i går, og fortsetter opp 1 dollar pr. fat i morges til 115,10 dollar pr. fat, og henter seg delvis inn fra fredagens prisfall, skriver Martinsen.

«Derfor anser vi den nylige svakheten i oljeprisen som en kjøpsmulighet», skriver analytikeren.



Joe Biden uttalte seg i går om at avgjørelsen om å utsette den føderale skatten på gass kan komme i slutten av uken, ettersom USA sliter med å takle landets økte bensinpriser. Politikerne som er ivrige etter å skjerme forbrukerne fra økte bensinpriser støtter ennå den globale oljeetterspørselen vi ser nå, skriver analytikeren.

Videre uttalte Exxon-sjef Darren Woods seg i morges om at de globale oljemarkedene kan forbli stramme i ytterligere 3-5 år. Ifølge ham er dette hovedsakelig grunnet få investeringer siden pandemien begynte.

Luftfart på vei tilbake, tross flere problemer

Globalt er planlagte flyruter for de neste 12 ukene 0,54 prosent lavere enn forrige uke. Kommersielle flyreiser er også ned så mye som 16 prosent sammenlignet med 2019-nivåene.

Martinsen påpeker at den planlagte økningen i flyruter i starten av sommeren har falt sammen på grunn av mangel på ansatte og driftsproblemer på flyplassene. Dette har ført til at mange store europeiske flyplasser har satt et tak på antallet passasjerflyvninger.

Imidlertid har antallet amerikanske flypassasjerer økt til en pre-pandemisk rekord, hovedsakelig drevet av en sesongmessig styrketrend de siste ukene.

Antallet globale kommersielle flyavganger pr. dag har nå etablert seg over det magiske 100.000-merket, skriver oljeanalytikeren.

Russisk råolje selges fortsatt

Ifølge Bloomberg forblir Nederland den eneste betydelige kjøperen av russisk råolje. I tillegg har Italia og Tyrkia økt sin import av russisk olje kraftig sammenlignet med nivåene før invasjonen av Ukraina. I sum importerer de europeiske landene fortsatt rundt 1,0 million fat pr. dag.

Libya øker sin oljeproduksjon

Libyas oljeproduksjon har den siste uken økt til rundt 0,7-0,8 millioner fat pr. dag, ifølge energiminister Mohamed Oun. Energiministeren uttalte 13. juni at landets produksjon var ned på 0,1-0,2 millioner fat pr. dag. Libyas produksjon har vært volatil siden midten av april grunnet økt politisk spenning og protester ved flere energifelt og havner.