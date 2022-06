Vår Energis konsernsjef Torger Rød gjør nå flere endringer i toppledelsen av oljeselskapet.

Den store overskriften er at Ingrid Sølvberg blir hentet til toppledelsen av Vår Energi som ny konserndirektør med ansvar for teknologi, boring og undergrunn.

Dette og andre endringer i ledelsen kom frem i en børsmelding tirsdag.

Det har ikke gått mange dagene siden Oljedirektoratet fredag 17. juni annonserte at oljedirektør Ingrid Sølvberg hadde sagt opp fordi hun skulle tilbake til det private næringsliv.

Nå går hun altså over til det som i noen dager til er Norges største uavhengige oljeselskap – før Aker BP gjennomfører oppkjøpet av oljeselskapet Lundin.

En annen nykommer i toppledelsen er Atle Reinseth. Han kommer fra Equinor der han både har jobbet med prosjekter og innkjøp.

Nå går han inn i rollen som konserndirektør for prosjektutvikling og anskaffelser.

– Vi endrer nå på organisasjonen til det vi mener er den rette formen for å nå våre mål, sier konsernsjef Torger Rød i en uttalelse, med referanse til produksjonsmålet på 350.000 fat per dag innen slutten av 2025.

Uklart starttidspunkt

– Hvordan fikk dere tak i selveste oljedirektøren da?

– Jeg kan si at vi er glade for at vi får inn flinke og kompetente folk til Vår, men detaljene i prosessen vil jeg ikke gå inn på i detalj, sier Rød med et smil til Finansavisen.

– Har det at man her går fra å lede direktoratet og over på andre siden av bordet til et stort oljeselskap vært et tema?