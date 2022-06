Rystad Energy: –Oljeprisen vil ikke stabiliseres

Den begrensede tilførselen av Russisk olje på de internasjonale markedene har sørget for skyhøye priser de siste månedene, men denne prisutviklingen har vært svært ustabil: Prisen på ett fat Brent-olje har siden 1. mars både vært over 129 og under 100 dollar. Rystad Energy-analytikerne Claudio Galimberti og Louise Dickson mener volatiliteten vil fortsette i tiden fremover.

– Høy inflasjon og resesjonsfrykt gir lav raffineriutnyttelse hos produsentene. Aktørene er på kort sikt redde for å sette i gang nye prosjekter, skriver Louise Dickson i en rapport.

Analytikeren trekker frem usikkerheten angående USAs pengepolitikk blant markedsaktører for å understreke den underliggende frykten for resesjon.

Skattelette i USA

For å forstå hvor denne underliggende frykten kommer fra kan vi ta en titt på den amerikanske presidenten Joe Bidens forslag om videre stimuli i markedet, etter å ha tilført økonomien flere billioner dollar under coronapandemien. Han har de siste tre månedene prøvd å få gjennomslag på sitt ønske om å redusere skatteavgiften på bensin for «å støtte amerikanske forbrukere som er rammet av Putins prisøkning», men uten hell. Analytiker Claudio Galimberti er tvilsom til Bidens forslag, og mener kongressen i USA burde unnvike å tilføye seg Bidens ønske.

– Biden-administrasjonens foreslåtte skattelette på bensin vil ta bort litt av presset på forbrukerne, men langtidseffektene kan paradoksalt nok påføre økonomien mer skade. Markedet for olje er allerede i ubalanse, og en skattelette kan potensielt forsterke dette. Det smarteste er å la markedsmekanismen gå sin gang.

Han foreslår at administrasjonen heller burde gi forbrukerne kontanter som de kan bruke fritt, fremfor å redusere skatten på bensin, dersom de er bekymret for høye bensinpriser.

Russisk olje er ikke død

Den russiske oljen er som kjent en lite likvid råvare i verdenshandelen. Allikevel er Europa svært avhengige av tilførselen av energi fra Russland, spesielt i vintersesongen, et problem mange prøver å finne en løsning på.

Et forslag fra de amerikanske myndighetene er å sette et pristak på oljen, slik at Russlands oljebaserte inntektsstrøm begrenses mens krigen fortsatt er pågående. Claudio Galimberti ser imidlertid problemer med løsningen:

– For det første er det ikke sikkert at Russland er villig til å selge sin olje til en rabatert pris, spesielt hvis prisen er nær produksjonskostnadene. En annen hindring er Kina, som på grunn av geopolitiske årsaker kan ha et ønske om å støtte Russland og derfor betale en høyere pris enn avtalt i den potensielle internasjonale enigheten.

Analyser fra Rystad Energy viser at den russiske oljen er den eneste med et bearish signal i oljemarkedet.

Jarand Rystad, adm. direktør i Rystad Energy, uttalte i går at han tror på høy oljepris i halvannet til to år fremover, før oljeprisen vil kollapse.