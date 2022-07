Goldman Sachs: Skal til 140 dollar fatet

– Kjernen i vårt positive syn på energi og råvarer generelt handler om at det investeres for lite, og det er mer gjeldende i dag enn for både to og tre uker siden, sa Jeff Currie som er global sjef for råvareanalyse i Goldman Sachs, til CNBCs Squawk Box.

Han viser til at penger de siste ukene er blitt tatt ut fra energiområdet, samtidig som den eneste kuren mot verdens energiproblemer er økte investeringer.

– Analysen vår har ikke endret seg, og vi tror oljeprisen skal opp mot 140 dollar i løpet av sommeren, sier analysesjefen til CNBC.

Ifølge Currie var bensinprisene flate, og dieselprisene stigende under forrige ukes nedsalg i energimarkedet og dette skal være en god indikasjon på hvor stramt oljemarkedet er. I tillegg til dette vil Europas erstatning av russisk gass slå positivt ut for oljeetterspørselen.

– Oppsiden i olje og oljeprodukter er skyhøy akkurat nå, sa Currie.



Brent oljen handles i skrivende stund til 112,5 dollar fatet, og WTI handles til 109 dollar fatet.