Pareto Securities gjenopptar dekningen av det canadiske oljeselskapet Shamaran med et kursmål på 1,20 svenske kroner, og en kjøpsanbefaling. Det fremgår i en melding fra analysehuset, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Aksjen handles tirsdag til 0,71 svenske kroner. Pareto spår altså en prisstigning på 70 prosent.

Produksjon i Irak

Shamaran kjøpte i fjor Tepkri Sarsang fra TotalEnergies, et selskap med en 18 prosents eierandel i Sarsang-lisensen i Irak. Utvinningen på feltet er ventet å starte innen kort tid, noe som kommer til å gi produksjonsutbytte på omtrent 20.000 fat per dag for Shamaran. Dette vil mer enn doble selskapets produksjon.

Analysehuset spår at Shamaran vil generere en fri kontantstrøm i tråd med oljeselskapets markedsverdi i 2024, beregnet på en forventet Brent-pris på cirka 100 dollar per fat.

«Kombinert med en rabatt på 60 prosent i forhold til vår NAV-verdi (netto formuesverdi), vurderer vi at dette betyr et potensial for at aksjen kan dobles til vårt nye kursmål på 1,20 svenske kroner. Dette inkluderer fremtidige fusjoner og oppkjøp som vil føre til en enda større oppsidepotensial», skriver Pareto.

Lundin-familien er største eier i Shamaran med en eierandel på 25 prosent av aksjene.

Analysehuset bemerker at det fungerte som finansiell rådgiver i forbindelse med Shamarans nyemisjon for en tid tilbake.