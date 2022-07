Macron frykter kaos: OPEC har ikke nok kapasitet

To av OPECs største produsenter, Saudi Arabia og De forente arabiske emirater kan knapt øke produksjonen skal den Franske presidenten Emmanuel Macron ha blitt fortalt av presidenten i Emiratene.

De to landene har blitt ansett som de eneste blant OPEC-landene med ekstra kapasitet på det nåværende tidspunkt. Under mandagens G7-møte i Tyskland ble samtalen mellom president Macron og president Biden fanget opp av journalistenes mikrofoner.

«Jeg hadde en telefonsamtale med MbZ», sa Macron til Biden og henviste til presidenten i Emiratene.

I telefonsamtalen skal Macron ha blitt fortalt at Emiratene er helt på maksimal kapasitet og at Saudi Arabia kan øke produksjonen med knappe 150 000 fat per dag. Saudi Arabia skal heller ikke ha muligheten til å øke kapasiteten betydelig mer før om seks måneder.

Dette er til stor kontrast fra hva man tidligere har blitt oppgitt, ifølge Reuters. Saudi Arabia produserer 10,5 millioner fat dagen, og skal ha en oppgitt kapasitet på mellom 12-12,5 millioner fat. I teorien skal dette tilsvare en ledig kapasitet på drøye 2 millioner fat, og langt mer enn de 150 000 fatene som Macron påstår.

Emiratene produserer omtrent 3 millioner fat og skal angivelig ha en kapasitet på 3,4 millioner fat.

Det spekuleres nå i medier verden over om Macron bevisst tok opp problematikken med journalister i nærheten for å legge press på Biden til å handle. Det forhandles blant annet fortsatt med Iran om en ny atomavtale som kan tilføre kapasitet til oljemarkedet, men forhandlingene skal ha stagnert den siste tiden.

Oljeprisen steg mandag etter at Reuters rapporterte om Macrons kommentarer til Biden. Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 117 dollar fatet, opp 48 prosent så langt i år.