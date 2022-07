Mandag ble det kjent at G7-landene jobber med planer om å innføre en makspris på russisk olje, noe de mener vil redusere Russlands inntekter parallelt med Vestens energiutgifter.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener dette er en dårlig idé. En meget dårlig idé.

– Det er et selgers marked

«Forslaget ser fint ut på papiret, men høres ut som en oppskrift på katastrofe akkurat nå. For det første er Russland verdens største fossile eksportør. For det andre er dagens oljemarked et selgers marked, ikke et kjøpers marked», skriver han i en oppdatering onsdag.

ADVARER: Analysesjef Bjarne Schieldrop i SEB frykter at et russisk pristak på olje kan slå katastrofalt ut. Foto: NTB

Schieldrop viser til at dagens globale reservekapasitet er på rundt 2 millioner fat pr. dag, og at USAs og alliertes strategiske reserver (SPR) i dag tømmes med mer enn én million fat pr. dag.

«Én tredjedel av amerikanske strategiske reserverer vil være borte før høsten. Russland kan og vil selvsagt si nei til pristaket: «Normal pris eller ingen olje!» Det er et selgers marked!», gjentar SEB-analytikeren.

Frykter 200 dollar pr. fat

Normal russisk eksport av råolje og tilknyttede produkter var 8,3 millioner fat pr. dag i 2019. Hva dagens eksport vites ikke, men ifølge Schieldrop sies flyten å være normal.

«Anta at russisk eksport falt 2 millioner fat pr. dag som en følge av pristaket og en russisk «salgsstreik». Da må Saudi-Arabia, Emiratene og Kuwait umiddelbart makse ut sin reservekapasitet, mens medlemmer av IEA må fortsette å tømme sine strategiske reserver utover den planlagte horisonten i høst», skriver han videre.

«G7-land ber faktisk i dag om at russisk oljeeksport ikke vil falle. Fordi hvis den gjør det, vil oljeprisen stige kraftig fra dagens «slappe» 117 dollar til i stedet over 200 dollar pr. fat. Hadde Russland vært en liten eksportør og oljemarkedet et kjøpers marked ville pristak-strategien fungert veldig bra. Men dette er ikke tilfellet», fortsetter SEBs analysesjef.

Onsdag formiddag står frontkontrakten for Brent-olje i 117,50 dollar pr. fat etter å ha falt 0,4 prosent så langt i dagens handel. WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 111,42 dollar pr. fat.