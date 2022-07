Oljeprisen i rødt etter lagertall

Brent-oljen faller 0,1 prosent til 116,15 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 110,11 dollar. Til sammenligning stod Nordsjøoljen i 120,40 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Råoljelagrene falt med 2,8 millioner fat i uken til 24. juni, langt over analytikernes forventninger i en Reuters meningsmåling for et fall på 569.000 fat, viste data fra US Energy Information Administration, selv da amerikanske bensin- og destillatlagre steg, skriver CNBC.

Drivstofflagrene steg etter hvert som raffineriene økte aktiviteten, og opererer på 95 prosent av kapasiteten, den høyeste for denne tiden av året på over fire år.

– Nylig har sentralbankenes aggressive renteøkninger og en nedgangen i økonomisk vekst presset råvaremarkedene. Vi satser på mer frigjøring av den amerikanske oljereserven og OPECs økning av oljeproduksjonen omskolerte også oljemarkedets oppsidemomentum, sa CMC Markets-analytiker Tina Teng til CNBC.



Propan/propylenlagrene i USA var på 54 millioner fat i forrige uke, mot 54 millioner fat uken før, viser tall fra amerikanske energimyndigheter.

Videre var propan/propylen-nettoproduksjonen på 2,3 millioner fat pr. dag, mot 2,4 millioner fat uken før. Eksporten var på 1,3 millioner fat propan/propylen pr. dag, mot 1,4 millioner fat pr. dag uken før.