Røkke-fusjon ferdigstilles i dag

Aker BPs sluk av Lundins olje- og gassvirksomhet skal ferdigstilles i løpet av dagen, fremkommer det av en børsmelding torsdag.

Styrene i begge selskapene har besluttet å fullføre fusjonen etter børsstengning på Oslo Børs i dag, skriver de i en børsmelding.

Gjennom fusjonen regner Aker BP med å sitte på et ressursgrunnlag på 2,7 milliarder fat olje, med et betydelig vekstpotensial.

I tillegg til at Aker BP sitter med felt som Valhall, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen er de involvert i en av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de kommende årene: Noaka-området som skal bygges ut med Equinor.

Både Aker BP og Lundin sitter også som eiere i det enorme Johan Sverdrup-feltet som Lundin sørget for at ble funnet for et tiår siden. Sammen vil de nå eie 31,6 prosent, mot Equinors 42,6 prosent.

Ved å slå seg sammen med Lundin får ikke bare Aker BP tilgang til en større del av Sverdrup, de får også kontroll over Edvard Grieg-feltet som er mottager av Aker BPs Ivar Aasen-produksjon og de blir medeier i det kommende oljefeltet Wisting i Barentshavet.